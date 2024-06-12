وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء للمرة الثانية

يتعاون الفنان محمد علاء مع النجمة صبا مبارك في مسلسل وتر حساس، والذى يتم التحضير له تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

ويسجل العمل التعاون الثانى بين محمد علاء وصبا مبارك بعد مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي.

نجاح صبا مبارك ومحمد علاء فى بين السطور

وحقق الثنائي نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، دنيا المصري، باسل الزارو، عمر شرقي، جهاد حسام، أيمن عزب، عمرو جمال، سلوى محمد علي، كريمة منصور، محمد لطفي شاهين، والعمل ماخوذ عن المسلسل الكوري Misty، ومعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج.

من جانبه أبدي المخرج وائل فرج، سعادته بالتعاون مع صبا للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل بين السطور.

وأضاف وائل فرج في تصريحات صحفية إنه بدأ حاليًا التحضيرات الأولية للمسلسل، وتواصل المتحدة التعاقدات مع باقي فريق العمل، استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

قصة المسلسل

وتابع أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

يشار الى أن مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، إنجي المقدم، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين.