وكيل صحة سوهاج يناقش خطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك

عقد اليوم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إجتماعا موسعا بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية ومديري عموم والإدارات الفنية بالمديرية وذلك لمناقشة خطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وكلف كل إدارة بمتابعة الخدمات الصحية المنوطة بها خلال فترة الأجازات . لافتاً إلى انتظام جميع الخدمات الصحية بالمنشأت الصحية ورفع درجة الإستعداد و التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات، مشدداً على زيادة عدد الأطباء بأقسام الإستقبال والطؤاري و العنايات خلال ايام العيد.

وفي السياق أوضح وكيل صحة سوهاج أن هناك خطة انتشار لسيارات هيئة الإسعاف المصرية بالتنسيق معها لتغطية جميع أرجاء و طرق المحافظة سواء الداخلية او التي تربطها بالمحافظات المجاورة، وكذلك نشر فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بالنوادي و الميادين و أماكن تواجد المواطنين، ونشر العيادات المتنقلة و فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية الصحية للمواطنين

وحرص وكيل وزارة الصحة علي تقديم التهاني للحضور ولجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة ولجميع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.