الأهلي يواصل تدريباته لملاقاة فاركو بالدوري الجمعة المقبل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحة الحالية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في مران بدني متنوع، استعدادًا لضغط المباريات الفترة القادمة.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني، بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات المران، الذي اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة.

هذا ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.