الأهلي يكشف موعد انتظام الدوليين في التدريبات الجماعية

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون للبرنامج التدريبي للأهلي، غدًا الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة.

وأشار بيبو إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات غدًا، لمزيد من الاطمئنان على حالاتهم.

هذا ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز