الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 32ر5 نقاط ليبلغ مستوى 22ر7037 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 %.

الأسهم الكويتية

وتم تداول 2ر224 مليون سهم عبر 13749 صفقة نقدية بقيمة 9ر56 مليون دينار كويتي (نحو 5ر173 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 71ر8 نقاط ليبلغ مستوى 27ر5998 نقطة بنسبة ارتفاع 15ر0 % من خلال تداول 9ر89 مليون سهم عبر 6487 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 28ر9 نقاط ليبلغ مستوى 58ر7652 نقطة بنسبة انخفاض 12ر0 % من خلال تداول 2ر134 مليون سهم عبر 7262 صفقة بقيمة 9ر43 مليون دينار (نحو 8ر133 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 26ر5 نقاط ليبلغ مستوى 07ر5808 نقاط بنسبة ارتفاع 09ر0 % من خلال تداول 3ر47 مليون سهم عبر 3021 صفقة نقدية بقيمة 2ر8 ملايين دينار (نحو 25 مليون دولار).

الأسهم فى مسقط تغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4700.54 نقطة مرتفعًا 4.3 نقاط، وبنسبة 0.09 %مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4696.21 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و314 ألفًا و295 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 3ر17 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4 ملايين و8 آلاف و480 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.020 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.29 مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2,037.84 بانخفاض قدره 1.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 826.02 بانخفاض قدره 5.59 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و927 ألفًا و804 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 344 ألفًا و290 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.