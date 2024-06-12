الأهلي يُعلن تعرض بيرسي تاو للإصابة مع منتخب بلاده

تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والاطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.