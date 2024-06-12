قريبًا.. الإعلان عن نتائج البكالوريا المغرب 2024 عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

bac.men.gov.ma نتائج البكالوريا 2024 المغرب سيتم نشر نتائج امتحانات البكالوريا على موقع الوزارة المخصص للنتائج. يمكن للطلاب الدخول إلى البوابة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل والرقم السري المخصصين لهم. سيتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم ونتيجتهم بنجاحهم من خلال تسجيل الدخول إلى النظام. ننصح الطلاب بمتابعة الموقع بانتظام للحصول على أي تحديثات حول إعلان النتائج.

الإعلان عن نتائج البكالوريا المغرب 2024 عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج امتحانات البكالوريا في المغرب 2024 علي موقع الرسمي لبوابة الديون الوطني، وموعد الاعلان عن النتائج وهي كالتالي:

يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الوطنية في 15 يونيو 2024، كما أن يتم إجراء المداولات المتعلقة بالدورة العادية في يوم 13 و 14 يونيو 2024.

يتم الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية الاختبار الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا يوم 11 يوليو 2024، كما أنه يتم إجراء المداولات المتعلقة بالدورة يوم 10 يوليو 2024.

رابط نتائج البكالوريا 2024

يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتائجهم عن طريق امتحان البكالوريا 2024 بشكل إلكتروني وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني taalim.ma او بواسطة الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

رابط نتائج البكالوريا 2024 bac.men.gov.ma .. من هنا

نتائج طلاب البكالوريا المغرب .. من هنا

رابط نتائج البكالوريا 2024 المغرب .. من هنا

قامت الوزارة بالإعلان عن إجراء المداولات المتعلقة في الاختبار الجهوي الموحد للعام الأول من سلك البكالوريا، فور الانتهاء من النماذج المتعلقة بالدورة الاستدراكية لهذا الاختبار وقبل اعتماد محاضر الخروج.

نتائج امتحانات البكالوريا taalim.ma