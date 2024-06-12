تصالح عصام صاصا مع أسرة الشاب المتوفي.. تفاصيل

أعلنت الإعلامية سارة خليفة، عن انتهاء الأزمة بشكل نهائي مع أسرة الشاب المتوفي، بعدما تم التصالح.

ونشرت سارة خليفة عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، صورة تجمع أسرة الشاب المتوفي إثر الحادث، مع سيد الصعيدي خلال التصالح، بعدما وافقوا على الحصول على مقابل مالي.

وأكدت مصادر خاصة أن قينة التصالح وصلت إلى ثلاثة ملايين جنية للتنازل عن القضية.

عصام صاصا

وكتبت سارة خليفة على الصورة: عايزين أنا واخويا عصام صاصا نشكر سيد الصعيدي، اللي تعب معانا، ومؤمن العبد، على السعي في حل الأزمة مع أهل المتوفي بالطريقة التي ترضيهم.

وتابعت: عايزين كمان نشكر النجم محمود الليثي اللي راح للمحامي وقعد معاه لحل المشكلة، ونتمنى من الجمهور أي يدعم عصام صاصا ويقف معاه للنهاية.

عصام صاصا

يشار الى أن هناك جلسة تحددت شهر أغسطس المقبل للحكم في القضية، ويقوم خلالها محامي عصام صاصا بتقديم تنازل أسرة المتوفي.

حادث عصام صاصا

وكانت أصدرت نيابة العمرانية، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ مطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

عصام صاصا

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بـ المطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.

وكانت قد اصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

عصام صاصا

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

عصام صاصا

سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.

تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.

عصام صاصا

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته لتحديد دائرة جنايات مختصة لبدء محاكمته.