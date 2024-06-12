طبيب الأهلى يكشف مستجدات إصابة وسام أبو علي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن وسام أبو علي، مهاجم الفريق، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، الذي بدأ تنفيذه أمس على هامش المران الجماعي للفريق.

أوضح جاب الله أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبو علي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا.

وأشار جاب الله إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء بعد غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.