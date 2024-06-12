بالصور.. الأطفال يطوفون حول الكعبة في محاكاة لمناسك الحج بالبيت المحمدي

حرص البيت المحمدي للتصوف على تعليم أطفال الكُتاب المحمدي مناسك الحج من خلال محاكاة الأفعال التي يقوم بها الحاج من الإحرام إلى الانتهاء من كافة المناسك، وردد الأطفال أدعية الحج وقاموا بالطواف حول الكعبة وشاهدوا أعمال الهدي والتضحية.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بهدف غرس قيم الانتماء الديني لدى الأطفال والشباب وتبسيط الأمور الدينية لديهم، وترسيخ لما يحفظونه من قرآن في الكُتاب بتطبيق عملي يمكنهم من فهم الآيات والأحكام، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

البيت المحمدي يقيم مجلس تأبين لمُحدث الاسكندرية الشيخ محمد إبراهيم الكتاني

على صعيد آخر كان أقام البيت المحمدي مجلس تأبين لفضيلة العلامة مُحدث الأسكندرية الشيخ الصوفي محمد إبراهيم الكتاني رحمة الله، الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، عقب صلاة العصر مباشرة بحضور مجموعة من السادة العلماء.

وتشرف البيت المحمدي بالدعوة العامة على صفحته الرسمية على موقع الفيسلوك لحفل التأبين لفضيلة الشيخ محمد إبراهيم الكتاني، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، وشيخ الشافعية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار الديني لرئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، ورئيس جامعة الأزهر الاسبق فضيلة الدكتور فتحي حجازي، والوكيل العام للمشيخة العامة للطرق الصوفية ببني سويف الشيخ جابر البغدادي، والدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، وخادم البيت المحمدي.

مجلس تأبين الشيخ محمد إبراهيم الكتاني

الشيخ محمد إبراهيم الكتاني

رحل محدث ومفسر الأسكندرية، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الباعث بن أحمد بن غنيم، يوم الأحد لموافق 26 مايو لعام 2024، عن عُمر يُناهز 78 عام، قضاها في خدمة العلم الشريف، يمتدد نسبه إلى سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنهم وأرضاهم- من ابنته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء.

الميلاد والنشأة

ولد الشيخ الكتاني بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين الأول من شهر يوليو سنة 1946 ميلادية، داخل بيت متواضعن لأب كان فقيهًا وشاعرًا وعالمًا بمختلف العلوم الشرعية، أما والدته فكانت متعبدة وكثيرة الصمت والذكر، بكاءة، زاهدة في الحياة الدُنيا، فنشأ بين والدين كريمين.

وقد دفعه والده إلى إلقاء خطبة الجمعة في عدة مساجد وأهو ابن ست عشرة سنة ، وكان شديد العناية بكل ما يصقل أداءه في هذا الدور العظيم في هذه السن المبكرة، ثم توفي والده عن عمر 73 سنة ، ويقع ضريحه بمسجده الشهير بالإسكندرية.

علم الشيخ محمد الكتاني

كان الشيخ محمد ابراهيم الكتاني، فخر للإسكندرية، فقد كان مُكثر للدروس في مساجد الاسكندرية من شرح البخاري والشمائل وغيرهما، ولكنه لم يكن مُكثر في التأليف، فقد كتب، (إبراء الذمة بتحقيق القول حول افتراق الأمة)، وكان كتاب دقيق ونادر يُنقذ الشباب مما يُهدد الفكر الإسلامي، وقد عُرف شرقاً وغرباً، وله طُلاب في كل حدب وصوب.

