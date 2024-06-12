تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني فوق اليمن عقب أنباء اصطدام زورق بسفينة

كشف الإعلام اليمني عن تحليق للطيران الأمريكي والبريطاني بمحافظة الحديدة الساحلية وصولًا إلى مناطق في محافظة ذمار وسط البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت شركة "ديابلوس" للأمن البحري، أن السفينة التجارية التي هاجمها زورق بالبحر الأحمر تعرضت لأضرار جسيمة والمياه دخلت غرفة المحرك.

فيما أعلن موقع TradeWinds المختص بأخبار الشحن العالمية، أن الجزء الأكبر من جسم السفينة تعرض للتلف وتسربت المياه لغرفة المحرك بشكل خطير.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن ربان السفينة أبلغ عن تسرب للمياه على سطحها وهي على وشك الغرق، وليست تحت قيادة الطاقم، وأعلنت عن استهداف سفينة على بعد 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة باليمن.

وعلى وقع التوتر غير المسبوق الذي تشهده المنطقة منذ بدء تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، تستمر الحوادث في البحر الأحمر الذي لم يهدأ بدوره.

فقد أفادت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية اليوم الأربعاء بأن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الشركة في مذكرة إلى أن "السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها عادة الحوثيون ".

عشرات الهجمات

يذكر أنه منذ 19نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي عشرات السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.