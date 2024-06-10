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بيان الحوثيين حول القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية تفاصيل العثور على شبكة جواسيس في اليمن.. عملت صالح إسرائيل والـ (CIA) 
الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. اليمن تكشف شبكة جواسيس مرتبطة بالموساد والاستخبارات الأمريكية

جهاز الأمن والمخابرات
جهاز الأمن والمخابرات اليمنية

كشفت جهاز الأمن والمخابرات اليمنية التابعة "للحوثيين"، عن تفاصيل سقوط شبكة استخبارية "جواسيس" تورطت في الملف الاقتصادي للبلاد والسياسي، مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة الموساد الإسرائيلي، والاستخبارات الأميركية وكانت تعمل بشكل استراتيجي بعيد المدى.

 

 

وضبط الأجهزة الأمنية اليمنية، وثائق وتسجيلات صوتية وتقارير وشواهد أخرى عملت عليها الشبكة الاستخباراتية أثناء تواصلاتها مع أجهزة استخبارات خارجية .

 

الشبكة الاستخباراتية التي تم ضبطها مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة "الموساد"والاستخبارات الأميركية وكانت تعمل بشكل استراتيجي بعيد المدى.

 

وقالت الأجهزة الأمنية اليمنية، إن العشرات وقد يصلوا إلى المئات من العناصر في مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات هم ضمن الشبكة الاستخباراتية الواسعة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية.

 

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