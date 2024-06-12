رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحانات بكلية الهندسة

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، لجان امتحانات الفرقة الأولى ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، بكلية الهندسة بالجامعة الأهلية؛

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة ، الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، عميد الكلية، للإطمئنان على سير الإمتحانات، ومتابعة مدى تطبيق القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الإمتحانية، تأكد رئيس الجامعة من الإلتزام بضوابط العملية الإمتحانية، ومدى توفير كافة سبل الهدوء والراحة لأداء للطلاب امتحاناتهم بهدوء وتركيز تام، مشددًا على منع اصطحاب الطلاب للهواتف، وترك متعلقاتهم في الأماكن المخصصة لهم ، خارج اللجان ، كما تابع رئيس الجامعة، مدى مُلائمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وتواجد عناصر العملية الإمتحانية، من المراقبين والملاحظين، ومديري البرامج.

وكان رئيس جامعة المنيا، الدكتور عصام زهران ، جولاته المكوكية لمتابعة إمتحانات طلاب كليات الجامعة المختلفة؛ للتأكد من حسن سير عملية الإمتحانات، وعدم وجود معزوقات تعيق الطالب من اداء الإمتحانات.

وتابع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بلجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة، وذلك للإطمئنان على توفير الكلية لطلابها الأجواء المُلائمة لأداء الإمتحان، إلى جانب التأكد من الالتزام بتطبيق التعليمات المُنظمة لضبط سير الامتحانات، وجميع الإجراءات المُتخذه لمنع حالات الغش ، رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور صفوت علي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد الدكتور عصام زهران رئيس الجامعة، لجان امتحانات الفرقة الأولى، والتي يؤديها الطلاب في مادة الإقتصاد وإدارة المشروعات الطبية البيطرية.

كما تفقد رئيس الجامعة، لجان الفرقة الثانية، حيث يؤدي الطلاب اختباراتهم في مادة فسيولوجيا خاص ومقارن، بالإضافة إلى متابعة لجان الفرقة الثالثة والتي يؤدي الطلاب اختباراتهم في مادة باثولوجيا الأجهزة.