الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كان سندًا في السلم والحرب.. رسالة سرايا القدس لعائلة الشهيد أبو طالب

ابو طالب
ابو طالب

كان سنداً صلباً في السلم والحرب.. رسالة بعث بها مجاهدي سرايا القدس لعائلة الشهيد أبو طالب القائد الميداني في حزب الله الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تضمنت الرسالة: الإخوة الكرام عائلة الشهيد القائد الحاج أبو طالب، نبرقُ لكم هذه الرسالة في هذا التوقيت ونحن نعي تماماً ماذا يعني أن نفقد قائداً هماماً مثل الحاج أبو طالب.

 

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وأضاف مجاهدي سرايا القدس: الذي نشهد له أمام الله ومن ثم أمامكم بأنه كان أخاً كبيراً، وسنداً صلباً لمجاهدي سرايا القدس في السلمِ والحرب .

وأوضحت الرسالة، أنه أمضى كل وقته في دعم مجاهدي فلسطين، وفي مقدمتهم أبناء سرايا القدس، يسهر على تأمين احتياجاتهم ويذلل العقبات التي تحول دون أداء واجباتهم تجاه فلسطين والمسجد الأقصى المبارك .

وفي نهاية الرسالة قالوا: الإخوة في العائلة الكريمة نباركُ لكم هذا الاصطفاء ونعدكم بأن هذه الأخوة التي تعمّدت بالدم ستبقى ملهمة لنا حتى التحرير والعودة

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