الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طبريا وعكا بسبب حرائق صواريخ حزب الله

أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين طبريا وعكا المحتلتين، جراء الحرائق المستمرة بفعل صواريخ حزب الله.

وأفادت مصادر عبرية، بأن 21 فرقة إطفاء تحاول السيطرة على الحرائق التي اندلعت شمال فلسطين المحتلة، بفعل الصواريخ.

حزب الله يتوعد

شفت بعض المصادر الإسرائيلة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتوقع أن يستهدف حزب الله مدينة حيفا، بشمال البلاد، في إطار انتقامه لمقتل قيادييه الأربعة، حسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

وتوعد حزب الله بزيادة عملياته ضد إسرائيل، غداة غارة على جنوب لبنان أودت بالقيادي طالب عبد الله الذي يُعد الأبرز بين من قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء القصف عبر الحدود، في أكتوبر الماضي، تصاعدت المخاوف من اتساع نطاق التصعيد.

علماً أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أوضحوا في المقابل أنهم لا يتوقعون رداً انتقامياً من حزب الله يصل إلى حيفا، لأن استهداف "أبو طالب" وقع في قضاء صور جنوب لبنان وليس في بيروت أو أي موقع استراتيجي آخر.

كما أشاروا إلى أن الحكومة لم تقرر بعد إطلاق عملية عسكرية موسعة ضد حزب الله بلبنان، وأنها تفضل بدلاً من ذلك مواصلة تنفيذ عمليات قتل مستهدفة.

لكنهم أكدوا أن القوات الإسرائيلية ستواصل توجيه ضربات تستهدف قادة كباراً بحزب الله وكذلك مجمعاته المركزية، حسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".