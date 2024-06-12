سهم أبل يرتفع إلى مستويات تاريخية بعد شراكة مع "ChatGPT"

ارتفعت أسهم شركة أبل إلى مستوى قياسي جديد بعد أن كشفت عن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي طال انتظارها، مراهنة على أن النهج الشخصي والمبسط للتكنولوجيا سيجذب العملاء.

شركة أبل

وكشفت " شركة أبل " الاثنين الماضي في المؤتمر السنوي للمطورين عن شراكة مع OpenAIبهدف دمج تقنية ChatGPT في منتجاتها.

وستتيح هذه الشراكة بين " شركة أبل و"OpenAI"، للعملاء الوصول إلى ChatGPT عبر Siriدون أي تكلفة إضافية.

كانت منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تسمى أبل إنتليجنس هي أبرز ما يميز العرض التقديمي لمؤتمر المطورين العالمي للشركة يوم الاثنين، والذي تضمن أيضاً تحديثات لأنظمة التشغيل الخاصة بصانع آيفون. وستساعد هذه التقنية في تلخيص النص وإنشاء الصور الأصلية واسترجاع البيانات الأكثر صلة عندما يحتاجها المستخدمون. ويتضمن التطوير الجديد أيضاً نسخة أحدث من المساعد الرقمي Siri.

ارتفاع أسهم شركة أبل بنسبة 7.3%

شركة أبل

ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 7.3% لتصل إلى مستوى سعر 207.15 دولاراً، مسجلة أول مستوى قياسي لها هذا العام. كان لدى المستثمرين في البداية رد فعل فاتر على هذا الحدث، حيث لم يتغير سعر السهم تقريباً في تداول ما قبل السوق - وهو رد فعل غير مألوف عندما أطلقت شركة أبل ميزات جديدة طال انتظارها. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم بعض الموردين الرئيسيين لشركة أبل بين عشية وضحاها.

وتجاوزت " شركة أبل " مجدداً شركة "إنفيديا" لتصبح ثاني أكثر الشركات العامة قيمة برأسمال سوقي بلغ نحو 3.17 تريليون دولار، حيث لا تزال مايكروسوفت في الصدارة بقيمة نحو 3.22 تريليون دولار، بحسب موقع الأسواق العربية.

تقدم شركة أبل عرضاً عالي المخاطر للحاق بالمنافسين في سوق الذكاء الاصطناعي المزدهر. بعد تخلفها عن نظيراتها في مجال التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت.

سيبدأ تشغيل أبل إنتليجنس في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بعض الميزات – بما في ذلك قدرة Siriعلى التحكم بدقة في الميزات داخل التطبيقات – لن تأتي حتى العام المقبل. لن يصل الدعم للغات غير الإنجليزية أيضاً إلا في وقت لاحق.