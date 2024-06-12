رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الليثي، في نص تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنه لمن دواعي سروري أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات".

وأضاف: "وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمة العربية والإسلامية، وكل عام وسيادتكم والشعب المصري بخير".

اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يعلن خطة التغطية الإعلامية لموسم الحج

وكان أعلن اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي خطته للتغطية الإعلامية لموسم الحج لهذا العام ١٤٤٥.

جاء ذلك علي هامش ورشة عمل حول آلية التغطية التلفزيونية والإذاعية لمناسك الحج بعام ١٤٤٥ هجري بمشاركة الهيئات الأعضاء في الاتحاد، والتي أقامها الاتحاد، لتغطية مناسك الحج من الناحية الهندسية والبرامجية والمؤتمرات الصحفية والخدمات اللوجيستية لموسم الحج لهذا العام، والتي تعتمد علي ان الاتحاد جزء لا يتجزء من فريق وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وإبراز جهودها في تسخير جميع الإمكانيات وتذليل الصعوبات حتى ينعم الحجاج بأجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان، وتسليط الضوء على هذه الجهود، عن طريق توفير جميع الخدمات الهندسية والبرامجية والبيانات الاعلامية والدعم اللوجستي للصحفيين والإعلاميين في الدول الاعضاء.

خطة الاتحاد للتغطية الإعلامية لموسم الحج لهذا العام ١٤٤٥

أوضح الاتحاد، أن ذلك من خلال:

1) تعيين ضباط اتصال بالاتحاد لنكون حلقة الوصل بين ووزارة الإعلام السعودي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وبين الدول الاعضاء.

2) توزيع البث المباشر وبيانات تشغيل الأقمار الصناعية والتغطيات التلفزيونية لكل الدول الاعضاء.

3) ترشيح أسماء إعلاميين من الدول الاعضاء المستهدفة لاستضافتهم لنقل أحداث الحج بشكل مباشر والعمل على تزويدهم بجميع المعلومات الإعلامية .

4) دعوة جميع اعلاميي الدول الاعضاء للمشاركة في المؤتمرات الصحفية قبل وخلال موسم الحج لمعرفة مايدور على أرض الواقع بشكل مستمر ومتواصل.

كما أوضح الدكتور عمرو الليثي أنه في إطار العلاقة المتميزة بين هيئة الاذاعة والتليفزيون واتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي ، وقام الاتحاد بإنشاء قطاع برامجي وإخباري وسيصدر ٦ حقائب اخبارية يوميا خلال موسم الحج، وحرص الاتحاد علي توفير كافة الأجهزة والإمكانات الفنية والهندسية وبدعم من " أوسبو " وتم تجهيز غرفة رئيسية التحكم، وخدمة إنترنت لكافة الأعضاء ووسائل الإعلام والصحفيين