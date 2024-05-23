اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقيم ورشة عمل حول بث شعائر الحج الثلاثاء

يقيم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، ورشة عمل حول موسم الحج 2024/1445 لأعضاء الاتحاد.

تقام الورشة يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ مايو الجاري، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ووزارة الإعلام السعودية عبر تقنية الزوم.

تأتي الورشة بحضور محمد فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، المهندس حاتم أبو ناصف مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون للشئون الهندسية.

وتتناول ورشة العمل مناقشة الخطط لتغطية مناسك الحج من الناحية الهندسية والبرامجية والمؤتمرات الصحفية والخدمات اللوجيستية التى ستقدم للدول الاسلامية ، كما سيتم تقديم العرض التقديمي الخاص بوزارة الاعلام فيما يخص المركز الاعلامي

وتقام ورشة العمل الثلاثاء المقبل ٢٨ مايو الجاري في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية عبر تقنية الزووم.

اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الاسلامى يبدأ الإعداد لدورات “الذكاء الاصطناعي”

عقب الإعلان عن تأسيسه "قطاع الذكاء الاصطناعي" فى إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد عن البدء فوراً فى الاعداد لمجموعة دورات تدريبية متخصصة فى مجال الذكاء الإصطناعي، تبدأ بدورة موجهة الى صناع المحتوى المسموع والمرئى العاملين فى اذاعات وتليفزيونات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وصرح الدكتور عمرو الليثى أنه سيتم فى هذه الدورة التعريف بأهم أدوات الذكاء الاصطناعى المتخصصة فى صناعة المحتوى المسموع والمرئى مع التركيز على الجانب العملى وجعل المتدربين يمارسون بأنفسهم خلال فترة التدريب تنفيذ ما تعلموه وذلك بالقيام بتنفيذ عدة مشاريع "تدريبية" عملية تمنحهم القدرة على الفهم السريع والاستيعاب بشكل دقيق وهو ما يميز هذا النوع من الدورات، وهو ما يسهم فى إكساب المتدربين مهارات التعامل بشكل صحيح مع هذه التقنيات الحديثة وبالتالى تضمن المؤسسات الإعلامية التى يعملون بها توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول فى صناعة المحتوى ، الى جانب الحصول على نتائج دقيقة واحترافيه مما يكون له عظيم الأثر فى تحقيق نقلة نوعية فى صناعة المحتوى الإعلامي.

وأشار الليثي الى أن هذه الدورة سوف يقدمها خبير الذكاء الاصطناعي أشرف مفيد رئيس وحدة الذكاء الاصطناعى فى "أونباسيف" العالمية الرائدة فى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستمر لمدة ٣ أيام.

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أكاديمية اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي “أوسبو”

يعقد مجلس أكاديمية اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) اجتماعه الأول بتشكيله الجديد يوم الاربعاء الموافق 22 مايو الحالي.

ويذكر انه بناء على قرار الجمعية العامة التاسعة المنعقدة فى 2 أكتوبر 2023 يشكل مجلس أمناء أكاديمية أوسبو للتدريب الاعلامى برئاسة الوزير سلمان الدوسري وزير الاعلام رئيس المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

تشكيل مجلس ادارة أكاديمية "أوسبو" للتدريب

وأعلن الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس المجلس التنفيذي والجمعية العامة رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي، عن تشكيل مجلس إدارة أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي، والذي يضم نخبة من كبار الشخصيات الاعلامية والاكاديمية فى العالم الاسلامي وهم الدكتور أحمد عساف وزير الاعلام الرسمي الفلسطينى،

والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس المجلس التنفيذي والجمعية العامة ورئيس الاتحاد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المهندس الحميدي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات، الدكتور رياض نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً رئيس اللجنة الاستشارية لأكاديمية التدريب الإعلامي باتحاد الإذاعات العربية.

كما يضم المجلس المهندس حاتم ابو ناصف مساعد الرئيس للشؤون الهندسية -هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية

السفير احمد رشيد خطابي الامين المساعد لقطاع الاعلام والاتصال -جامعة الدول العربية، الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال ادهم للصحافة التلفزيونية والرقمية -الجامعة الامريكية ، الاستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي استاذ الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام -جامعة القاهرة، الدكتور سامي الشريف امين عام رابطة الجامعات الاسلامية.

والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الاعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المهندس أسامة الشيخ المدير العام لأكاديمية سينيميديا للفنون الإبداعية، الدكتورة همت علام مستشار رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية، الدكتورة أماني فاروق مدير مركز التدريب والتطوير بمدينة الانتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الاول لمجلس الاكاديمية بتشكيله الجديد يوم الاربعاء الموافق 22 مايو الحالي.

عمرو الليثي: انشاء قطاع الذكاء إلاصطناعي في اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

في سياق آخر أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، انه سيتم انشاء قطاع الذكاء إلاصطناعي في الاتحاد ويتضمن هذا القطاع التركيز على ثلاث عناصر أساسية.

العنصر الأول التدريب وأهمية التدريب تكمن في أنه يقوم تدريب جميع من يعمل تحت مظلة الاتحاد وتأهيل لهم واكسابهم مهارات التعامل الصحيح مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وكل ما يتعلق بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

العنصر الثاني

اتمتة عمل الاتحاد وهو تحويل جميع الإدارات من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أحدث تقنيات مما يوفر الوقت والجهد والمال

العنصر الثالث

التطوير والإنتاج و هذا العنصر بالذات يمكن أن يكون مرحلة متأخر لأنه يتطلب ترفير ميزانية وعناصر بشرية بحيث يقوم الاتحاد بتطوير أدوات خاصة به وتطوير برتات ردشة أو منتجات قائمة بذكاء الاصطناعي.