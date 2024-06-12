عاجل
قيادي بحماس: المقترح الإسرائيلي يريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار ثم استئناف الحرب
الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: على العدو الإسرائيلي أن يجهز نفسه للبكاء والعويل أكثر

المقاومة الاسلامية
المقاومة الاسلامية

قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، إنه إذا كان العدو الإسرائيلي يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين صباح اليوم، فليجهّز نفسه للبكاء والعويل أكثر.

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، أن العدو لا يزال أحمقاً، ولم يتعلم من التجارب الماضية، حين يعتقد أنّ اغتيال القادة يُضعف المقاومة.

وأشار إلى أنه إذا كانت رسالة العدو هي النيل من عزيمتنا في إسناد غزة، فعليه أن يعلم أن جوابنا الحتمي هو زيادة عملياتنا كماً ونوعاً.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، استشهاد القيادي العسكري الرفيع في حزب الله الملقب بـ"أبو طالب" من بلدة عدشيت، إضافة إلى ثلاثة آخرين في الغارة الجوية الإسرائيلية اليوم.

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يستهدف عدة قرى حدودية مع لبنان.. تفاصيل

سفينة تجارية تتعرض لهجوم بواسطة زورق في البحر الأحمر

افيخاي: نواصل إخماد الحرائق الناتجة عن صواريخ حزب الله شمال البلاد

حماس تنعي ابو طالب القائد الميداني في حزب الله

بالأسماء والصور.. استشهاد 6 من كتائب جنين بعد اشتباكات عنيفة مع الاحتلال

حزب الله يعلن مقتل القيادي البارز أبو طالب

حركة حماس تنعى شهداء جنين

تفاصيل مصرع نائب رئيس مالاوي ومرافقيه في حادث طائرة
الجريدة الورقية