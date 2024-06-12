الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس إنبي : نطالب الأهلي بنسبة ٢٠ % من قيمة احتراف حمدي فتحي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن النادي الأهلي سوف يقوم بتسلم قيمة صفقة حمدي فتحي على دفعات، والنادي البترولي سيحصل على حقوقه أيضا، مشددًا على أن القلعة الحمراء تدرك التزاماتها جيدًا، ونسبة النادي البترولي 20% وسيحصل عليها بكل تأكيد.

txt

اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بدور الـ٣٢ لكأس مصر

وقال الشريعي في تصريحات إعلامية : "سنحصل على حق انبي من صفقة حمدي فتحي، وفقًا لسعر الدولار وقت الدفع، وتحدثت مع مسئولي الأهلي أمير توفيق وسعد شلبي وهناك حالة تفاهم تام، وعندما يتسلم النادي الدفعة الثانية والثالثة سوف يتم تحويل نسبة النادي".

وأضاف: "صفقة حمدي فتحي تخص النادي الأهلي، وليس من المنطق أو الكياسة التعليق على أي شئ لا يخص إنبي، وهذا هو العُرف الذي يجب اتباعه، بينما صفقة زياد كمال مع الزمالك نعلم كل التفاصيل".

مواد متعلقة

الأهلي يُعلن موعد اختبارات الناشئين بمحافظتي أسيوط وبني سويف
الجريدة الورقية