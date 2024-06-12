الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق المننتدى الأول للعلماء الأذربيجانيين في العالم

د. سيمور نصيروف عضو
د. سيمور نصيروف عضو مؤسس الاتحاد العالمي للعلماء الأذربيجان

ينظم الاتحاد العالمي للعلماء الأذربيجانيين المنتدى الأول للعلماء الأذربيجانيين الذين يعملون في خارج أذربيجان والذين أصلهم من أذربيجان ويعيشون في الخارج، وذلك بدعم من اللجنة الحكومية للعمل مع المغتربين في جمهورية أذربيجان ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر عام 2024 في مدينة باكو. 

تبادل الخبرات والمعرفة

والغرض من المنتدى هو جمع العلماء الأذربيجانيين الذين يعيشون في بلدان مختلفة من العالم، وتنظيم تبادل الخبرات والمعرفة، والتواصل بين العلماء والمختصين بالمجالات العلمية، وتعزيز العلاقات مع الوطن الأم من خلال المساهمة في أنشطة الجالية ودعم أذربيجان في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والصحة وتغير المناخ، وكذلك المجالات الثقافية والعلوم الاجتماعية الأخرى، ودعم جيل الشباب الذي يهدف إلى العمل في الساحة العلمية، وضمان إعداد المشاريع والبرامج التعليمية المختلفة، ودعم الأعمال العلمية. 

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ومن أجل المشاركة في المنتدى يجب على العلماء الأذربيجانيين المقيمين في الخارج التسجيل عن طريق ملء نموذج الاستبيان عبر الإنترنت الموجود على هذا الموقع:  https://daab-waas.org/qeydiyyat/ 

في الفترة من 15 مايو إلى 15 يوليو 2024.

وستقوم لجنة التحكيم بعملية الاختيار على مرحلتين:

تلقي الطلبات وإجراء المقابلات عبر الفيديو.

وسيتم إعلان النتائج في الفترة ما بين 25 يوليو و15 أغسطس عام 2024.

ولمزيد من المعلومات والأسئلة المتعلقة بالمنتدى، يمكنكم إرسال ملاحظتكم إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected].

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