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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يُعلن موعد اختبارات الناشئين بمحافظتي أسيوط وبني سويف

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن النادي الأهلي عن موعد بدء المرحلة الثانية لاختبارات الناشئين بالمحافظات، حيث تقام في محافظتي بني سويف وأسيوط بدءًا من ٢٥ و٢٨ يونيو الجاري على الترتيب.

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تبدأ عملية بيع الاستمارات للاختبارات في محافظة بني سويف اعتبارًا من ٢٢ يونيو الجاري في الواحدة ظهرًا بمركز التنمية الشبابية شرق النيل، وتقام الاختبارات بالمركز منذ السابعة صباحًا بداية من ٢٥ وحتى ٢٧ من يونيو.
وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرًا اعتبارًا من ٢٥ يونيو باستاد جامعة أسيوط، وتقام الاختبارات على استاد الجامعة في السابعة صباحًا بداية من ٢٨ وحتى ٣٠ يونيو.

وكان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في المحافظات بكل من الشرقية والغربية والسويس والإسكندرية، وذلك بعدما أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

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الجريدة الورقية