الأربعاء 12 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نائب رئيس غينيا الاستوائية يزور متحف الحضارة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا رفيع المستوى يضم عددًا من وزراء جمهورية غينيا الاستوائية برئاسة السيد وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية الحالية إلى مصر.

الوعي الأثري والثقافي

وكان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه، ودوره الثقافي والمجتمعي في رفع الوعي الأثري والثقافي لدى المجتمع، كما قدم لهم هدية تذكارية من المتحف.

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وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعة العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

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وخلال الجولة، أعرب نائب رئيس جمهورية غينيا، عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه بهذه الزيارة وحسن الاستقبال من إدارة المتحف، وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة 

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