حبس شخصين سنة مع الشغل لتنقيبهما عن الآثار بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهمين بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 500 ألف جنيه لكل متهم؛ لتنقيبهم عن الآثار في الصف.

كشفت التحقيقات أن المتهمين حفرا بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضاف زنة إلى التعدي على أرض أثرية، وذلك بإجرائهما أعمال الحفر.

القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بممارسة بعض الأشخاص نشاطا إجراميا تخصص في التنقيب عن الآثار.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر وضبطت السلطات بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما..