منال أبو العلا "المرأة الحديدية" أيقونة سعودية

رحلة كفاح ومثابرة وعمل شاق، حولت درة سعودية نفيسة، تحمل عبق التاريخ وأصالة الرمال، الى مثل خارق للعادة قهرت الإعاقة وخالفت التوقعات، واجتازت المحيطات فى رحلة علاج مريرة التهمت الأخضر واليابس فى حياتها، لتظهر معادن الناس وتعلن احتجاجها، لتتحول الى أيقونة سعودية مثالية يحتذي بها كل من ضل السبيل،كأنها نبراس يهتدي إليه ليعود إلى حياته السالفة.

فمن أسفل السجون الأمريكية المبطنة تحت الأرض في مستشفى الامراض العقلية تعالت صرخاتها، ليسمعها الأقرباء عبر الأثير.

كان الخوف من انتحارها هاجس يؤرق الأطباء، فوسط عشرات العمليات الجراحية تخلي الأهل والاصدقاء، فقد كان الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، رفيقها فى درب رحلة العلاج باهظة التكاليف بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى سافرت اليها بعد أن تعرضت لحادث أليم أدي الى تهشم قدمها المعاقة تمامًا،فبعد العمليات الجراحية الخاطئة ، كادت أن تقضى باقي حياتها قعيدة على كرسى متحرك، وقد عانت المدربة منال ابو العلا الأمرين ،فلم تلبث أن تتحرر من حياة التنمر لتصطدم بجدار الاكتئاب ، وسط صيحات الاطباء التى تنادي بإنتهاء الأمل فى العلاج ،بل الحياة نفسها.

نقطة تحول

صح المثل القائل أن لا أحد يستطيع أن يمسح دموعك سوى يديك، فوسط حالة من الضياع، ظهر بريق انتفاضة الأمل فى قلب المدربة منال أبو العلا،والذي تحول إلى شرارة تسري فى عروقها، لتضغط على عظام قدمها المصاب لكي تتحمل التمارين الرياضية المستحيلة، فمن بين حالات الصراخ والاغماء التى انتابتها، تمكنت هذه البطلة أو المرأة الحديدية كما يطلق عليها الكثيرين ،من اجتياز حائط اليأس والانفتاح على حياة نظيفة بدون عقاقير أو أدوية، بل استمرت فى سبر أعماق الرياضة، لتستعيد حياتها وجمالها وأنوثتها، وتمكنت بالمثابرة والجهد والاجتهاد من الحصول على 20 شهادة متخصصة فى العلوم الرياضية، وتحولت إلى نجمة ساطعة تضىء سماء الكثير ممن فقدوا الأمل فى استعادة حياتهم، أنها منال أبو العلا "المرأة الحديدية السعودية".