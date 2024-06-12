الأقصر تعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية 2024 بحد أدنى 233 درجة

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفنى للعام الدراسى 2024 / 2025 ليكون بحد أدنى 233 درجة.



وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يتم قبول خدمات الثانوى العام طبقا للقرار الوزارى ٣٥٧ لسنة ٢٠١٨، بنسبة ٢٥% من اعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل التعليم بالأقصر، انه بناءا على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية ، مضيفا ان درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى ٣ سنوات هى 200 درجة بعد اجتياز المقابلةالشخصية.

اما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعى هى 180درجة ، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجارى هى 190 درجة ، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعى 170درجة.

يذكر ان اعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024هم 13275طالب وطالبة .