سحر السنباطي: لن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين بجريمة الختان

شددت الدكتورة سحر السنباطي على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في جريمه ختان الاناث سواء بالفعل أو التحريض او المطالبة به، مناشدة كافة جموع المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن.

وأوضحت" السنباطي" خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة ان طرق الشكاوي والإبلاغ متمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وخلال كلمتها توجهت السنباطي ستهلت بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي لصدور قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الطفل والذي يمكن المجلس من القيام بدوره على النحو الذي ابتغاه المشرع.

وأعربت "السنباطي" عن سعادتها لحضور الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم تأسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، لافتة إلى أن الهدف من إنشائها هو توحيد كافة الجهود المبذولة ولنكن يداً واحدة وجنبا إلى جنب لمواجهة هذه الجريمة وللقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة وخطته التنفيذية،قائلة "أننا اليوم هنا لاستكمال المسيرة التي بدأناها سوياً منذ خمس سنوات وهي مدة عمل اللجنة".