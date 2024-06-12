ايركايرو تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لشركات الطيران الاعضاء بمنظمة الاياتا

شاركت ايركايرو فى اجتماع الجمعية العمومية لشركات الطيران الاعضاء فى منظمة الاياتا 80th Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit فى الفترة من 2 الى 4 يونيو الجارى والذى يعد الاضخم على مدار الاعوام السابقة من حيث نسبة الحضور والفاعليات .

حضره نخبة كبيرة تصل 300 مشارك من شركات طيران وصناع ومقدمى خدمات وقيادات صناعة الطيران فى العالم بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون وكبار المديرين التنفيذيين لتحديد إستراتيجيات العمل فى مجال الطيران المدنى فى الفترة المقبلة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعة وتبادل الأفكار.

وتمت مناقشة اهم المستجدات على مستوى الاستدامة، التطور التكنولوجى و تطبيقاته فى مجال الطيران، السلامة و الوقود و تم عرض إحصائيات عن إيجابية النتائج المالية لشركات طيران.

وعقد الطيار احمد شنن رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب اثناء مشاركته فى الاجتماع مجموعة كبيرة من المقابلات على هامش الاجتماع مع شركاء النجاح الاستراتيجيين من اهمها الاجتماع مع المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران القابضة ، ممثلى شركة Airbus ، وجنرال إلكتريك GE، وسي إف إم CFM لبحث تطبيق أحدث التقنيات وفوائد الذكاء الاصطناعي AI فى تطوير الاداء و كفاءة استهلاك الوقود، و كيفية إستخدامه فى تطوير كافة نواحى التدريب، بالاضافة الى إمكانية الاستفادة من برامج الاياتا الخاصة بالسلامة والجودة.

كما تمت إجتماعات على المستوى التجارى مع اكبر منظمى الرحلات العالميه بهدف تنشيط المقاصد السياحية المصرية وإمكانية ربط شبكة خطوط ايركايروالداخلية و الخارجية بالاسواق العالمية الاكثر طلبا لإستيعابها خلال موسم شتاء 2024-2025