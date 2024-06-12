ختام مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن الشركة أنهت من فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتي استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع وجرت الاحتفالية بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحةوالدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة العمل بسوهاج والدكتور محمد عبد الهادي رئيس قطاع شئون مكتب محافظ الإقليم .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المنافسات شملت 11 مسابقة وهي:- التعامل مع تسرب غاز الكلور من اسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور من اسطوانة سعة 65 كيلو جرام، والمهارات الفردية للكلور، ومحترفي التعامل مع تسرب الكلور، والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والمهارات الفردية للسيبيا، ومحترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والتعامل مع الحريق، ومنافسة الإنسكابات والإسعافات الأولية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على حرص الشركة على بيئة عمل لائقة لصالح العامل وصاحب العمل وان الشركة تكثف جهودها في وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية فى إطار الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم فى العمل وخفض معدلات الإصابة فى مكان العمل .

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأهمية إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمال وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.

وقال اللواء أبو حساب مستشار السلامة والصحة المهنية والتفتيش ورئيس اللجنة تحكيم المسابقة أنه حصل على كأس المركز الأول في التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن فريق محطة مياه بيت علام المدمجة وحصل على كأس المركز الأول في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كيلو جرام فريق فرع مياه طما كما حصل على كأس المركز الأول في مجال المهارات الفردية للكلور فريق محطة مياه شرب طما وحصل على كأس المركز الأول في مجال محترفي التعامل مع تسرب الكلور فريق قطاع جنوب وحصل على كأس المركز الأول في مسابقة محترفي التعامل مع تسرب الكلور "سيارات نقل اسطوانات كلور فريق رقم 6 وحصل فريق فرع صرف صحي طهطا على كأس المركز الأول في مجال المهارات الفردية للسيبيا كما حصل فريق قطاع وسط وشمال وجنوب على كأس المركز الأول في مجال محترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة وحصل فريق الديوان على كأس المركز الأول في مجال التعامل مع الحريق وحصل فريق فرع طما على كأس المركز الاول فى مسابقة الإسعافات الأولية كما حصل معمل محطة مياه شطورة السطحية على كأس المركز الاول فى مسابقة التعامل مع الإنسكابات .

وقال العميد ضياء نصحي خبير السلامة والصحة المهنية بالشركة أنه تمت الفاعليات بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية والتى استمرت ثلاثة اسابيع وأن المسابقة شملت تدريبات على سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها وآليات التعامل مع أى خطر محتمل من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم .

وقال الدكتور مصطفى الحلواني مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية انه تُساعد ممارسات السلامة والصحة المهنية على تقليل المخاطرالرئيسية التي تواجه العمال في مختلف القطاعات بشكل كبير من خلال تحديد هذه المخاطر وتقييمها وذلك عبر تقييم بيئة العمل لتحديد المخاطر المحتملة مثل المعدات الخطرة أو المواد الكيميائية الضارة وتوفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على كيفية استخدام تلك المعدات بشكل آمن .