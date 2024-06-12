نقيب الأطباء وأمين الصندوق يشاركان في الاحتفال بـ«يوم الطبيب» بالأقصر

شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، في الاحتفالية التي نظمتها نقابة أطباء الأقصر، بمناسبة «يوم الطبيب الأقصري الثالث عشر».

شارك في الحفل نقيب أطباء الأقصر د. أبو النجا الحجاجي، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب د. محمد خليل العماري، واللواء د. علي شرابي رئيس مدينة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابة أطباء الأقصر د. هاني عبد الباقي، ود. خلف الله أحمد، ود. أحمد أبو القاسم، ود. أحمد سلطان، ود. مي عبد المعطي، ود. زياد عبد الرؤوف، ود. الحسين رجب، ود. بهاء صلاح.

وخلال كلمته أشاد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بدور الأطباء وما يقدموه ويبذلوه من جهد لعلاج المرضى، والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وأكد د. أسامة عبد الحي، ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم، من خلال سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب للخروج بقانون يحمي الطبيب ويضمن حق المريض.

وأشار نقيب الأطباء، إلى اهتمام النقابة العامة بمشروع إنشاء نادي لاتحاد المهن الطبية بمحافظة الأقصر والبدء في إجراءاته.

من جهته، أشاد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، بالجهود الملحوظة التي يبذلها مجلس نقابة أطباء الأقصر، مؤكدا اهتمام النقابة العامة بنقابات الأطباء الفرعية خاصة في محافظات الصعيد.

وخلال الاحتفالية تم تأبين المتوفين من أطباء الأقصر، وتكريم رواد مهنة الطب والأطباء المثاليين، على مستوى محافظة الأقصر، علي جهودهم وإخلاصهم و حرصهم على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

يذكر أن نقابة أطباء الأقصر تحرص على إقامة يوم الطبيب الأقصرى بشكل دورى، بهدف ضمان التواصل المستمر بين الأطباء فى التخصصات المختلفة، والربط بين خبرة الأطباء القدامى والجدد.