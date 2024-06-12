المتحدث الرسمي لقنا: حملات لضبط الأسواق قبل عيد الأضحي

قال عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه في اطار الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك تواصل مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين تنظيم حملاتها الدورية للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم .

وتابع أن الحملات للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين .

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا أن الحملة التي شنتها المديرية بمركز قنا نجحت في ضبط 57 كجم دواجن ومجزأتها وكبده مجمده ومصنعات لحوم مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات.

وأشار الى أن حملات التفتيش نجحت أيضًا في تحرير 4 محاضر بالمخالفات و التحفظ على الكميات المضبوطة و إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين .

وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، إن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط أى مخالفات والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الاستعدادات لعيد الأضحي:

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قبل أيام، عن جاهزية المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال إتخاذ 6 تدابير فى عدد من القطاعات استعدادًا لحلول عيد الأضحي.

وأورد المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز ، وزيادة كميات اسطونات البوتاجاز المنزلي والتجاري ، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية.

بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها ، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم ، لافتا إلي أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين.

وأبرز المحافظ، أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم.

للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنيين، و حملات التفتيش مستمرة خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة .