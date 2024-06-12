محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف الطرق بالمنطقة الحرة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة؛ لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين.

تقوم مديرية الطرق والنقل بتحديث شبكة الطرق بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، وتشمل الأعمال إنشاء ورصف الشوارع بالمناطق امتداد المنطقة الحرة، وذلك ضمن مشروع توسع المنطقة الذي اعتمده محافظ الإسماعيلية.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل أعمال البنية الأساسية من صرف صحي، كهرباء وإنشاء ورصف الطرق، ويعد استكمال لما تم إنشائه في العامين الماليين السابقين، بإجمالي تكلفة حوالي ٢٠ مليون جنيه.

ومن الجدير ذكره، أنه تم تحديث وإنشاء عدد من الشوارع داخل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية خلال العامين الماضيين بتكلفة إجمالية بلغت ٣٥ مليون جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية حوالي ٥٥ مليون جنيه على مدار ثلاثة أعوام.

بالإضافة إلى أعمال الصرف الصحي، الاتصالات، والكهرباء، والتي يقوم بجزء منها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وباقي الأعمال يتم تنفيذها بشكل ذاتي عن طريق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.