طلاب الثانوية بأسوان الاقتصاد سهل والإحصاء صعب

الوفد ترصد اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة في مادة الاقتصاد والاحصاء.

وقال محمد احد طلاب الثانوية العامة بمدرسة صلاح الدين الباقر بمركز نصر النوبة ان امتحان مادة الاقتصاد تعتبر في مستوي الطالب المتوسط، اما بالنسبة للإحصاء كان صعب جدا واسئله غير مباشرة .

وأضاف محمود بمدرسة صلاح الدين الباقر أن الوقت المتاح لمادة الاحصاء لايكفي لمستوى الامتحان وان الاسئلة بالنسبة للطالب الأدبي وعلمي علوم صعب للغاية اما بنسبه للطالب علمي رياضة مناسب.

وفى سياق متصل أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل الوزارة، أن (٧٢٩٢) طالب وطالبة يستعدون لامتحانات الثانوية العامة بأسوان موزعين على ٢٧ لجنة بواقع ٢٦ لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى (٨ لجان بإدارة أسوان - ٣ لجان بإدارة دراو - ٤ لجان بإدارة كوم أمبو - ٤ لجان بإدارة نصر النوبة - ٨ لجان بإدارة إدفو)

وأشار إلى أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها.

وكذلك تم تجهيز جميع استراحات السادة المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٢٦ استراحة بواقع (١٧ استراحة رجال - ٩ استراحات سيدات)، وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للسادة المنتدبين إقامة كريمة.

مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركزى التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة.

مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.