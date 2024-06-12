تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على عنصر إجرامي بالغربية وبحوزته 24 كيلو جراما من مخدر الحشيش.. وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 1.9 مليون جنيه تقريبًا.

ضبط 24 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذا من دائرة قسم شرطة زفتى بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.920 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

ومن جهة اخرى وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

كما تمكنت جهود الحملات من ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى، عدد من الطلقات)، وتنفيذ (813) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات الامنية من ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") .

ونجحت جهود الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة )..بحوزة (3متهمين)، كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (3 سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.