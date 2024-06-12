ضبط مدير كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات كليات الطب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

القبض علي مدير كيان تعليمي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى - على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الكارنيهات الدراسية – عدد 2 أكلاشية - عدد 53 كتاب مجهول المصدر– مجموعة من طلبات واستمارات إلتحاق بالكيان - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان – مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية