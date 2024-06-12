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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

الأهلي
الأهلي

يلتقي الأهلي مع فاركو في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب.

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وتوقف الدوري خلال الفترة الماضية، لمشاركة منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو، غينيا بيساو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأتي الأهلي في المركز الثامن في جدول تريب الدوري برصيد 33، بينما يقع فاركو في المركز السادس عشر ويملك رصيد 21 نقطة.

وشارك الأهلي في 15 مباراة، وحقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.
 

موعد مباراة الأهلي وفاركو: 

تبدأ الأهلي وفاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب في الاسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.
 

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