أيمن يونس يكشف كواليس عقوبة زامورا عليه بسبب لاعب الأهلي

كشف أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق كواليس العقوبة التي وقعها عليه محمد حسن حلمي زامورا، رئيس الأبيض السابق، عندما كان لاعبًا في قطاع الناشئين.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد حسن حلمي حرمني من شارة قيادة الفريق لأنني تدخلت بقوة على أحد لاعبي الأهلي في قطاع الناشئين، وحصلت على بطاقة حمراء".

وأضاف: "حينها تُوجنا ببطولة دوري الجمهورية واللاعبون حملوني على الأعناق، لكن محمد حسن حلمي قام باستدعائي لمكتبه وقررت معاقبتي".

وتابع: "المسئول دوره هو التجهيز للغد، شكل الدوري المصري العام حاليًا خاطئ، ودوري مرهق ومضحك.. علينا أن نفكر لواقعنا وإمكانياتنا".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "لا نستطيع أن نجري دوري متكامل في الموسم القادم، ويجب أن يتم تقليص عدد أندية الدوري حتى 14 فريق فقط، ولا ننظر لعدد أندية الدوري الإنجليزي".