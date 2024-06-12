صحة الإسكندرية تشن حملات مكثفة علي أسواق المدينة

استعدادا لعيد الأضحى المبارك

شنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملة مكثفة علي اسواق المدينة شملت ، المرور والتفتيش على 81 منشأة غذائية وتحرير ٤٩ محضر لمخالفات الاشتراطات الصحية، وذلك قبل حلول عيد الاضحى .

أعلنت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مديرعام الطب الوقائي عن تفعيل لجان الإصحاح البيئي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تحسين جودة البيئة المحيطة، وضمن الاجرءات فقد قامت ادارة الأغذية ⁠بسحب عدد (62) عينة و تحرير عدد (76) محضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية لبعض المنشآت وتحرير عدد (49) محضر جنحة صحية لعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية، بالاضافة الي تحرير عدد (4) محضر جنحة صحية لتداول اغذية محظور تداولها لدي الباعة الجائلين، وإعدام (33) كجم و(5) لتر أغذية للتغير في الخواص الطبيعية ⁠وضبط (22) جهه بدون ترخيص



وأضافت عبدالرحيم ان إدارة مراقبة الأغذية قد قامت ايضا بحملة مرور على الساحل الشمالي و ما يتبعه من قرى سياحية و منشئآت غذائية خلال الاسبوع الجاري و مازال العمل مستمراً بها و كانت نتائج الحملة كالآتي:-

المرور والتفتيش علي عدد (58) منشأة غذائية و سحب عدد (6) عينة ، وتحرير عدد (56) محضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية لبعض المنشآت

وتحرير عدد (52) محضر جنحة صحية لعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية وغير حاملين لجراثيمها

وتحرير عدد (3) محضر جنحة صحية لتداول اغذية محظور تداولها لدي الباعة الجائلين

وإعدام (289.6) كجم و(13) لتر أغذية للتغير في الخواص الطبيعية

وضبط (27) جهه بدون ترخيص وضبط (95) كجم أغذية غير صالحة للأستهلاك الادمى



كما تم مرور ادارة صحة البيئة على عدد (42) قرية سياحية وتم تفقد ومتابعة حمامات السباحة وخزانات المياه و خزانات الري ومحطات المعالجة و غرف تجميع القمامة وتم الابلاغ عن السلبيات وإزالة بعضها و جاري المرور لمتابعة الانتهاء من إزالة المتبقي من السلبيات.







FB_IMG_1718183737187