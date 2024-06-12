لودي: فخور باللعب مع الهلال السعودي

أكد المحترف البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لفريق الهلال السعودي، أن فخوره باللعب مع صفوف الزعيم مؤكدا استعداده للموسم الجديد.

وكان لودي أنضم إلى صفوف الهلال في الشتاء الماضي قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.



وضع لودي مقطع فيديو ملخص ما قام به مع فريقه الجديد الهلال منذ إنتقاله إليه عبر منصة "انستجرام"، وكتب عليه: أنا فخور جداً بكوني جزءاً من هذا النادي الذي يصنع التاريخ كل يوم لنذهب للمزيد.



وتابع: الأشهر الأولى لي هنا كانت سحرية في هذا النادي هيا لنذهب إلى المزيد.



لودي: استحق لقب الأفضل

علق البرازيلي رينان لودي المنضم حديثًا لصفوف الهلال السعودي على مشاركته الثانية مع الزعيم وتتويجه بلقب كأس موسم الرياض .

قال لودي في تصريحات عقب مباراة كأس موسم الرياض : “ الفوز بأول لقب مع الزعيم غاية في الأهمية قبل استئناف الدوري وعلينا الأستمرار في تقديم عروض قوية من أجل إسعاد الجماهير”.

وأتم حديثه قائلاً : “ سعيد بمشاركتي في المباراة وأستحق لقب الأفضل في المباراة ”.

