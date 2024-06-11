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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يحدد سعر بيع ميشيل ديلجادو للدوري البرازيلي

ميشيل ديلجادو
ميشيل ديلجادو

حددت إدارة نادي الهلال السعودي سعر بيع النجم البرازيلى ميشيل ديلجادو جناح الزعيم بعد دخول نادي كروزيرو في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

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الهلال يحدد سعر بيع ميشيل ديلجادو

وأشارت صحيفة "UOL" البرزايلية إلى أن نادي كروزيرو يواجه صعوبة كبيرة بسبب رفع نادي الهلال سعر بيع ديلجادو. 

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال طلبت مبلغ 8 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات نجمه، ولكن لا زالت المفاوضات جارية.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال أنهى منافسات الموسم المنقضي من دوري روشن برصيد 96 نقطة بدون أن يتلقي الزعيم أي هزيمة.

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