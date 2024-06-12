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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوستن لجالانت: ندعم صفقة التبادل ووقفًا شاملًا لإطلاق نار في غزة

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الأربعاء، إنه هنأ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على استعادة المحتجزين الأربعة السبت الماضي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأضاف أوستن أنه أكد، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، دعم واشنطن لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة التبادل، مشيرًا إلى أنه اتفق مع جالانت على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حركة حماس الفلسطينية.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي أنه ناقش في اتصال مع جالانت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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