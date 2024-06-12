جيش الاحتلال: إطلاق 150 صاروخا من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن إطلاق 150 صاروخا من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وكان أطلق حزب الله، نحو 80 صاروخا على شمال إسرائيل، أمس الثلاثاء، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

وإثر غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان، أعلن حزب الله عن مقتل قائد ميداني كبير، وكانت دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، خصوصا في مدن طبريا وصفد والجليل.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن شمال إسرائيل تعرض لقصف كثيف من لبنان، وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا.

وأضاف أن باقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، وكان قد تم إطلاق عدة صواريخ أخرى أطلقت على منطقة زرعيت في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع اصابات.

وفي لبنان، قالت 3 مصادر أمنية لرويترز إن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر الثلاثاء أدت إلى مقتل قائد ميداني كبير بجماعة حزب الله و3 مقاتلين.

صحف عبرية: حزب الله يحاول شل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي



يستعد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ "حزب الله" هجوم "مركز" على إسرائيل، وإطلاق مئات الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة على بطاريات الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد بمحاولة لشلها.

وفق صحيفة "معاريف"، فإنه تم إطلاق 19 ألف صاروخ على إسرائيل من جميع الساحات - لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن وغزة، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 150 طائرة بدون طيار من الأرض، كما اعترض سلاح الجو عشرات الطائرات الأخرى.

ونظرا لطبيعة التهديد، تقرر إجراء تغيير في الجيش الإسرائيلي، وفي الشهر الماضي تم افتتاح كتيبة "القبة الحديدية" العادية الأخرى، ومنذ 7 أكتوبر، كان نظام الدفاع الجوي في حالة تأهب فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومنتشرا بالكامل في كافة أنحاء إسرائيل، حسب الصحيفة.