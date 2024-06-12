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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وكيله: رومارينيو انتقل بعقد تاريخي لـ نيوم

رومارينيو
رومارينيو

أكد ليوناردو أوليفير وكيل البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جدة السابق، ونيوم الحالي أن عقده مع فريقه الجديد يعد الأغلى تاريخيا.

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وكان رومارينيو رحل عن صفوف اتحاد جدة بعد التوصل لإتفاق بفسخ العقد بالتراضي بينهما، قبل أن ينتقل لنيوم أحد الفرق بالدرجة الثالثة.

قال وكيل رومارينيو في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية: رومارينيو سعيد بالاحتراف في نادي نيوم، والفريق سيكون الأفضل.

وتابع أن عقد رومارينيو رائع ويعد الأغلى عقد تاريخي، متوقعًا أن يصبح النادي خلال فترة وجيزة ضمن قائمة أفضل الفرق في الدوري السعودي.

وكان نادي نيوم أعلن التعاقد مع لاعب الاتحاد السابق البرازيلي رومارينيو داسيلفا، بعقد لمدة موسمين مقبلين، ويعتبر نيوم أحد فرق الدرجة الثالثة بالدوري السعودي.

وأنتقل مهاجم كورينثيانز السابق لنيوم ليستمر في السعودية بعد مغادرته الاتحاد حيث لعب لمدة ست سنوات وسيلعب مع نادي نيوم وهو نادٍ تأسس مؤخرًا على أنقاض نادي الصقور الذي تأسس عام 1965.
 

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