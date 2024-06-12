رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان إمتحانات كلية الهندسة

في إطار حرص الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، على مُتابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ، خلال أسبوعها الثالث؛ للتأكد من حسن سيرها ومدى انتظامها ، حيث قام رئيس الجامعة صباح اليوم الأربعاء ، بجولة تفقدية للجان امتحانات كلية الهندسة.

وتفقد رئيس جامعة المنيا ، خلال الجولة لجان الفرق الثانية ، والرابعة ، لأقسام الهندسة المدنية ، والعمارة ، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية ، وكان في استقبال رئيس الجامعة ، الدكتور مصطفى محمود، عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد علي مراد ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مصطفى أحمد ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال الجولة، أطمأن رئيس الجامعة ، على توفير كافة سُبل الراحة للطلاب ، وتواجد المراقبين والملاحظين ، كما تأكد رئيس الجامعة ، من مدى مطابقة الورقة الإمتحانية لمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة ، مشددًا ، على الإلتزام الكامل بضوابط أداء الإمتحانات ، ومنع أي طالب دخوله للجنته الإمتحانية بالهاتف المحمول ، وعدم الإخلال بالقواعد المُنظمة للعملية الإمتحانية ، وتطبيق القانون على كل من يُخالف ذلك ، وأكد رئيس الجامعة ، على تواجد الأطقم الطبية ، للتعامل مع أية حالات طارئة ، وتوفير البيئة الآمنة المُلائمة؛ لتأديهم لطلاب امتحاناتهم بهدوء تام.