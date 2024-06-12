الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان إمتحانات كلية الهندسة

جولة المتابعة
جولة المتابعة

في إطار حرص الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، على مُتابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ، خلال أسبوعها الثالث؛ للتأكد من حسن سيرها ومدى انتظامها ، حيث قام رئيس الجامعة  صباح اليوم الأربعاء ، بجولة  تفقدية للجان امتحانات كلية الهندسة.

وتفقد رئيس جامعة المنيا ، خلال الجولة  لجان الفرق الثانية ، والرابعة ، لأقسام الهندسة المدنية ، والعمارة ، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية ، وكان في استقبال رئيس الجامعة ، الدكتور مصطفى محمود، عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد علي مراد  ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مصطفى أحمد ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

خلال الجولة،  أطمأن رئيس الجامعة ، على توفير كافة سُبل الراحة للطلاب ، وتواجد المراقبين والملاحظين ، كما تأكد رئيس الجامعة ، من مدى مطابقة الورقة الإمتحانية لمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة  ، مشددًا ، على الإلتزام  الكامل بضوابط أداء الإمتحانات ، ومنع أي طالب دخوله للجنته الإمتحانية بالهاتف المحمول ، وعدم الإخلال بالقواعد المُنظمة للعملية الإمتحانية ، وتطبيق القانون على كل من يُخالف ذلك ، وأكد رئيس الجامعة ، على تواجد الأطقم الطبية ، للتعامل مع أية حالات طارئة ، وتوفير البيئة الآمنة المُلائمة؛ لتأديهم لطلاب امتحاناتهم بهدوء تام.

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