طلاب ثانوية المنيا يؤدون إمتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادتى الإقتصاد والإحصاء ، كمواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة ، وتحتوي مادة الإقتصاد بها 25 سؤال اختيار من متعدد ومخصص لها 25 درجة ، و17 سؤالا فى الإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن حضور الطالب لأداء امتحانات هذه المواد مهم ، وان التخلف عن الإختبار يعرض الطالب للرسوب ، ويؤديها فى الدور الثانى للثانوية العامة، حيث انتظمت جميع اللجان في الموعد المحدد ، وتم توزيع الأسئلة علي الطلاب، ويؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم الإربعاء 12 يونيو بمحافظة المنيا، في مادتي الإقتصاد والإحصاء ، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، رفع درجة الإستعداد القصوى؛ استعدادًا لإمتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية ، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الإمتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر ، مشيرا الي أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بإنضباط سير الإمتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية ، من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكافة اللجان ، والتأكيد على نظافة الحمامات ، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أطلقت الإثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ، وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، ستستمر حتى اليوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية ، في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك ، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة ، على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 ، في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتي انطلقت اليوم الإثنين 10 يونيو الجاري، وتستمر حتي 30 يوليو المقبل، داخل 100 لجنة عامة، خصصت لإستقبال 37432 طالب وطالبة، بينهم (23985 طالبا وطالبة شعبة علوم- 2370 شعبة رياضة- 11077 شعبة أدبية) .

وقال المهندس حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الإنتهاء من تجهيز 100 لجنة عامة، بينها 99 لجنة داخل المدارس ولجنة واحدة بالسجن ، وتم توفير مائة عصا إلكترونية لفحص الطلاب والملاحظين والمشرفين على الامتحانات قبل دخول اللجان ، وكشف مصطفي، عن وجود تنسيق بين المديرية، والأجهزة الأمنية لنقل أسئلة الإمتحانات من مركز التوزيع إلى اللجان العامة بالمراكز، وتأمين عودة أوراق الإجابة إلى مركز التوزيع .

وأكد وكيل الوزارة ، الإنتهاء من تجهيز وتوفير استراحات الملاحظين، والرعاية الصحية، بكل لجنة عامة، وتوفير سيارات الإسعاف لإستخدامها في حالة الطوارئ بالإضافة ، إلى عدم قيام شركتي الكهرباء ومياه الشرب ، بإجراء أي صيانة خلال ساعات الإمتحانات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضرورى أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك فى إجابته ، وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × وأضحة على الإجابة الخاطئة ، وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا ، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت ، والإلتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل وأضح فى كراسة الإجابة.

الجدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة ، و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية ، و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون ، و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال ، و255 طالبا مكفوفا ، و3306 طلاب دمج تعليمى ، و1646 طالب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.