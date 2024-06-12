درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم في السعودية

مع اقتراب موسم الحج

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي أن اليوم الأربعاء الموافق 6 ذو الحجة 1445هـ/ 12 يونيو 2024م.

وسيكون هناك تأثير للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

كما توقع المركز في تقريره اليومي بشأن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما متوقع استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية، مع احتمالية لتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.

درجات الحرارة اليوم 10-6-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 27.

درجة الحرارة في أبها العظمى 34 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 22.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 40 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 39 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في طريف العظمى 37 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 36 والصغرى 25.