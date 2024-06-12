استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية صباح اليوم

استقرت أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وسط عدم تصاعد التوتر بالشرق الأوسط واقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:

سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 12-6-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.48 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 50.99 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.50 جنيه للشراء و 60.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.46 جنيه للشراء و 34.57 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 52.91 جنيه للشراء و 53.09 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.21 جنيه للشراء و 30.31 جنيه للبيع.

يذكر أن أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تتأثر بشكل كبير مع استمرار الصراعات بالشرق الأوسط والعديد من دول العالم خاصة مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.