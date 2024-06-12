أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024م.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3548 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو 3105 جنيهًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24840 جنيهًا

سجلت سعر أونصة الذهب نحو 2294 دولارًا.