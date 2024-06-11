بقيادة المدرب يوسف غراب.. أبطال ذوى الهمم يحصدون ميداليات الذهب والفضة بكأس مصر للسباحة

حصد أبطال الناشئين من ذوي الهمم بفريق نادى اتحاد الشرطة ذهبيات بطولة كأس مصر البارلمبي للسباحة المقامة بنادي ٦ اكتوبر الرياضي، حيث أكد كابتن يوسف غراب، مدرب السباحة لفريق الأبطال من ذوي الهمم، أن الناشئين اثبتوا بالعزيمة والإرادة القدرة على التفوق والنجاح.

وأشار إلى أن المستقبل أمامهم للوصول الى العالمية، لافتا إلى أن الأبطال الصغار اثبتوا قدرتهم على التحدي، وأنهم متميزين بإلاصرار على الفوز، حيث أسفرت نتائج كأس مصر لموسم ٢٠٢٤ عن

حصول السباح يس أحمد شعبان، على ذهبية الـ ٥٠ م فراشة، وفضة في سباق ٥٠ م حرة، وحصل ايضاً على البرونزية ٤ /٥٠ م متنوع مختلط.

كما حصلت السباحة أمينة إبراهيم، على برونزية سباق ٥٠ متر حرة، وبرونزية في سباق ٤ /٥٠ م حرة مختلط، وحصلت أيضاً على برونزية ٤ /٥٠ م متنوع مختلط، كما حصلت السباحة هنا فرج، على فضيتان في سباقات ٥٠م ، ١٠٠م حرة، وحصلت على ميدالية برونزية في سباق ٤ /٥٠ م مختلط، وحصلت أيضاً على برونزية ٤ / ٥٠ م متنوع مختلط .