بشكتاش التركي يطلب ضم ديماراي غراي من الاتفاق السعودي

كشف نادي بشكتاش التركي عن رغبته في شراء عقد النجم الجامايكي ديماراي غراي من صفوف نادي الاتفاق السعودي، وذلك ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت مصادر سعودية اليوم أن إدارة النادي التركي رصدت 8 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير أن نادي الاتفاق السعودي رفض العرض من نظيره التركي لكن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين للوصول إلى قيمة مرضية للصفقة.

مدة عقد ديماراي غراي مع الاتفاق

الجدير بالذكر أن المتبقي في عقد اللاعب مع نادي الاتفاق 3 سنوات، ورغم ذلك يريد بشكتاش شراءه بـ ملايين يورو فقط، وهو ما دفع إدارة الفرسان لرفض العرض والمطالبة بعرض أكبر.